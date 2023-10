Scuola, niente tempo pieno per l’Ic San Martino: mancano i docenti. Le famiglie: “Vogliamo chiarezza”

Genova. A poco meno di un mese dall’inizio della scuola, l’orario a tempio pieno non può ancora partire a causa della mancanza del personale docente. Succede presso l’Istituto Comprensivo San Martino-Borgoratti, dove i genitori degli alunni, attraverso l’invio massiccio di mail, hanno iniziato a manifestare tutta la loro contrarietà per un servizio pubblico, quello dell’istruzione, che anche quest’anno è partito ‘azzoppato’, con gravi disagi per le famiglie.

“Ad ormai 21 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, infatti, gli alunni delle classi elementari si ritrovano ancora a frequentare la scuola con orario ridotto 8:15 /14:00 – si legge in una lettera aperta inviata questa mattina – Come, per altro, riportato nella circolare in allegato, la motivazione parrebbe essere, alla data del 2 ottobre, la carenza del personale docente, ed in particolare quello dedicato al sostegno“.

» leggi tutto su www.genova24.it