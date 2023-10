Su Rai1 torna Blanca con la colonna sonora dei Calibro35 di Tommaso Colliva

Da questa sera su Rai1 torna “Blanca” fortunata serie con Maria Chiara Giannetta, trasmessa in più di 50 paesi nel mondo, dalla Francia al Canada fino all’Oriente. Anche in questa seconda stagione le musiche e l’intera colonna sonora sono state curate dai Calibro35 il cui fondatore è Tommaso Colliva, spezzino trapiantato a Milano, vincitore tra gli altri premi di un Grammy Award (il più importante riconoscimento a livello internazionale in ambito musicale) nel 2016 come fonico e co-produttore del disco Drones dei MUSE e di due David di Donatello rispettivamente con Diodato e Manuel Agnelli.

Nei prossimi giorni uscirà anche il vinile con tutti i brani della colonna sonora.

