Toti accolto da fischi, cori e striscioni: in centinaia sotto la Provincia e in strada contro il rigassificatore

Savona. Bottiglie vuote di candeggina, striscioni e magliette con slogan e fischi. Così centinaia di persone hanno accolto il commissario straordinario Giovanni Toti e i Comuni del comprensorio savonese (quelli nella conferenza dei servizi, del Golfo dell’Isola e del tavolo del porto).

I cittadini presenti si sono trovati sotto la Provincia (e hanno bloccato anche la strada) per manifestare contro il rigassificatore, tra preoccupazioni per il mare e gli impianti previsti nell’entroterra. Una protesta analoga (ma con molte meno persone), sotto la sede di Unione Industriali quando il governatore ligure era venuto per firmare l’accordo di programma per le risorse dell’area di crisi complessa.

