Spezia Calcio comunica che dalle ore 16:00 oggi saranno in vendita i biglietti della partita Spezia-Pisa, in programma sul terreno dell’Orogel Stadium – “Dino Manuzzi” di Cesena domenica 08 ottobre alle ore 16.15.

I tagliandi si potranno acquistare online e nei punti vendita del circuito Vivaticket e presso la biglietteria di viale Fieschi.

“Per possessori di Eagle Card – ricorda la società – e per residenti nelle province di La Spezia e Massa-Carrara sprovvisti di tessera, nelle giornate di giovedi e venerdi dalle 17:00 alle 20:00 e nella mattinata di sabato dalle 10:00 alle 13:00, oltre che nel giorno gara presso lo stadio “Manuzzi” a partire dalle ore 14:00. Per il solo settore “Tribuna Numerata”, sarà infine possibile acquistare i tagliandi per l’incontro anche se sprovvisti di Eagle Card presso la biglietteria di viale Fieschi e presso i botteghini dello stadio “Manuzzi” nel giorno gara, anche per i residenti nelle altre province d’Italia, ad eccezione dei residenti nella provincia di Pisa”.

Gli abbonati dovranno invece presentarsi muniti di tagliando segnaposto scaricabile dal sito o reperibile via email oppure presso la biglietteria.

Sarà infine attiva da oggi anche la prevendita per il settore ospiti che sarà riservata ai soli possessori della fidelity card.

L’articolo Via alla prevendita per Spezia-Pisa, nel settore ospiti solo tesserati proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com