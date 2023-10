Addestratrice cinofila azzannata da cane senza guinzaglio: operata alle braccia, condizioni in miglioramento

Savona. Dopo gli interventi chirurgici necessari, migliorano le condizioni della donna rimasta gravemente ferita alle braccia lo scorso sabato, quando ha provato a fermare una zuffa tra il suo cane e un altro esemplare lasciato libero senza guinzaglio, un cane meticcio di grossa taglia, probabilmente un incrocio con un pastore maremmano.

Rossana Giordano, questo il nome della persona coinvolta, è un’educatrice cinofila da anni nonché presidente dell’Asd Rock The Dog. È ancora ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona per le lesioni subite agli arti superiori: il braccio sinistro è stato dilaniato dall’animale, mentre per il destro ha dovuto subire un intervento ai tendini. Nonostante ciò, chiacchierando con lei, si percepisce l’amore incondizionato per i cani e la passione per il suo lavoro, tanto che sottolinea quanto abbia voglia di tornare in campo e che non sia affatto scoraggiata dall’accaduto.

