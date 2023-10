Agricoltura, Piana: “Oltre 230 mila euro per sostenere i prodotti certificati dalle campagne informative alla promozione”

Liguria. Via libera in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, all’apertura della sottomisura 3.02 del PSR Liguria per la presentazione delle domande di sostegno sulle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.

“Dal 31 ottobre al 29 dicembre resterà aperto il bando da 230 mila euro del PSR- spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana -. L’obiettivo è quello di sostenere la certificazione dei prodotti agroalimentari liguri di qualità. Il bando è dedicato principalmente a progetti di informazione per il consumatore, per le giovani generazioni e le scuole oltre a piani di promozione mirata che migliorino la competitività dei produttori primari. Particolare evidenza viene riposta nella diffusione di conoscenze scientifiche, tecniche e nutrizionali dei prodotti certificati”. Sono beneficiari i raggruppamenti di produttori agricoli della Liguria che includono agricoltori in attività, partecipanti ad un sistema di qualità.

