Anche Confartigianato presente al TTG di Rimini con un proprio stand

Nutrita delegazione di Confartigianato al TTG di Rimini, il principale evento B2B in Italia per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione del turismo mondiale. Tantissime, infatti, le realtà imprenditoriali spezzine che, grazie a Confartigianato, saranno presenti dal 11 al 13 ottobre al Polo Fiere della città adriatica. L’exploit turistico della Liguria, ed in particolare del territorio spezzino, ormai sono sotto gli occhi di tutti, e Confartigianato vuole continuare a spingere il settore per sfruttare al meglio l’entusiasmo di un anno da record come quello passato. Saranno presenti numerosi operatori come Welcome To La Spezia, il consorzio marittimo Turistico Cinque Terre – Golfo dei Poeti e le delegazioni dei Comuni di Portovenere e La Spezia. Al desk di Confartigianato La Spezia, e nello stand istituzione di Confartigianato Nazionale saranno presenti per i tre giorni della fiera Antonella Simone, responsabile di Confartigianato Turismo e Armando D’Amaro. Molte le iniziative collaterali promosse da Confartigianato, come gli appuntamenti di giovedì 12 ottobre con Roberto Cozzani di Welcome to La Spezia, che parlerà del “Turismo sostenibile e Affitti brevi turistici” e di Andrea Moscatelli di 3dcyber che ci farà esplorare il mondo della realtà virtuale. Inoltre al TTG di Rimini l’On. Maria Grazia Frijia, Vicesindaco della Spezia e assessore al Turismo interverrà presso lo stand Confartigianato sul tema “Importanza e tendenze del turismo enogastronomico nell’Area Vasta del Golfo della Spezia”, al quale seguirà la presentazione la degustazione di prodotti del territorio offerti da: Lucchi & Guastalli, Giardigiò, Cantina Luciano Capellini, Baldassini, Bevilà, Mitili & Mitili.

