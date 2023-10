Ancora caldo estivo sulla Liguria, a metà ottobre potrebbe arrivare l’autunno: “Possibili altri fenomeni severi”

Liguria. Temperature (ieri oltre 27 gradi ad Albenga) e umidità da luglio o agosto, nonostante l’estate meteorologica sia terminata da più di un mese. Le hanno registrate in queste settimane le centraline di Arpal che probabilmente continueranno a fornire dati simili ancora per diversi giorni. La situazione, infatti, dovrebbe cambiare intorno a metà mese per fare spazio a condizioni tipicamente autunnali che – manco a dirlo – potrebbero irrompere nel bacino del Mediterraneo senza chiedere permesso.

“Non è un caldo normale, se ne accorge qualunque genovese – osserva Daniele Laiosa, meteorologo e presidente di Limet -. Non parliamo certo di record, ma di un andamento medio delle temperature. I discorsi numerici, comunque, si faranno a consuntivo. Certo è che queste condizioni tendono a portare un disagio psicofisico simile all’afa estiva: basti pensare che nelle estremità delle ondate di agosto avevamo solo 3-4 gradi in più. Ora, grazie al fatto che le mattinate e le notti sono fresche, il corpo riceve segnali contrastanti, poi però arriva il caldo umido e l’organismo va in tilt”.

» leggi tutto su www.ivg.it