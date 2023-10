Calcio, il Ceriale batte il Finale in coppa. Brignoli: “Vittoria di tutti. Contro il Celle Varazze ci vorrà cuore”

Dopo il successo in campionato, la nostra Prima Squadra regola il Finale anche nella gara d’andata di Coppa Italia Promozione. Alla splendida rete di Stefano Pastorino rispondono Simone Burdisso e Giacomo Piu. La gara di ritorno è fissata per mercoledì 18 ottobre allo stadio Felice Borel.

Tanti giovani in campo e una prestazione decisamente convincente a livello collettivo. Mister Brignoli si è espresso molto soddisfatto di quello che ha visto al termine dei novanta minuti di gioco: “La vittoria è di tutti: del gruppo, dei nostri giovani aggregati da inizio stagione e della società. Probabilmente potevamo fare qualche gol in più, però è stata una buona gara che dà continuità di risultati. Vincere anche in coppa era importante per il morale, soprattutto per una squadra giovane come la nostra. Ora testa a domenica contro il Celle che sarà durissima siccome affronteremo un avversario cha ha le carte in regola per vincere il campionato”.

