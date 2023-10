Comune di Sarzana ha rinnovato per altri due anni la gestione della Sabbadini

Con determina del dirigente Nicastro il Comune di Sarzana ieri ha rinnovato per altri due anni il servizio di gestione della Sabbadini al Consorzio Blu. Decisione arrivata a pochi giorni dal dibattito politico sulla situazione della casa di riposo, che è approdato anche in Consiglio comunale con un’interpellanza dell’opposizione. L’amministrazione infatti ha esercitato la facoltà di rinnovare il contratto in oggetto – sottoscritto nel novembre 2021 – alle medesime condizioni per una durata pari a 24 mesi. “Preso atto – si legge – del positivo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento originario, e rilevata l’opportunità di procedere al rinnovo per un ulteriore biennio (8/11/2023 – 7/11/2025)” il Comune ha così rinnovato l’incarico impegnando complessivamente oltre 186mila euro.

