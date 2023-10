Corde, il tour di Mannarino sbarca anche al Civico della Spezia

“La vita è un viaggio, e a volte bisogna spingersi molto lontano, fin dove si nasconde la via del ritorno. Corde per me é stato un tour per volermi bene, per fare pace con qualche fantasma e per scoprire alcuni segreti della mia storia. E anche stavolta questo concerto di legno e sudore mi ha regalato tanto, e mi ha mostrato che per andare avanti è necessario non perdere il senso della propria strada. Siete venuti, eravate tantissimi e avete risposto con un calore e una bellezza che ancora mi emozionano. Questo è stato un successo così grande come non me lo aspettavo, sotto tanti aspetti, grazie a voi e alle compagne e compagni di viaggio che hanno suonato con me. Pensavo fosse finita come un amore estivo, ma alla fine è stato così bello e sono arrivate così tante richieste che non si poteva non fare un altro giro di Corde.

Ci vediamo presto nei teatri”. Così il cantautore romano Alessandro Mannarino ha annunciato le date aggiuntive del tour “Corde” che toccherà anche alla Spezia il 29 novembre. Biglietti disponibili online dalle 14 di venerdì 6 ottobre anche su www.vivoconcerti.com e dalle 11:00 di mercoledì 11 ottobre nei punti vendita autorizzati.

Il calendario

