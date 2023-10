Fondazione Chiossone, rinnovato il centro diurno per pluridisabili in corso Armellini

Genova. La Fondazione David Chiossone ha inaugurato oggi, nella storica sede di corso Armellini a Genova, il rinnovato centro diurno per pluridisabili, aperto nei primi anni Novanta.

Attraverso importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento, durati circa un anno, gli spazi dedicati ai giovani pluridisabili sono passati da 100 a 150 metri quadri, con la creazione di un secondo salone per le attività, una cucina per i laboratori, rinnovati servizi igienici, e un accesso diretto e riservato al giardino interno. Un investimento di circa 285mila euro da parte della Fondazione Chiossone, sostenuto grazie a un ingente lascito testamentario e a tante donazioni, per rispondere sempre di più e sempre meglio ai bisogni sociosanitari delle persone del nostro territorio.

