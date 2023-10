Fontanabuona: olio, poco prodotto e tanto sacrificio. Ma ci si consola al ristorante stellato

Avete presente quelle vecchie storie che i bambini chiedono sempre ai nonni di raccontare loro e che gli anziani, con malcelata gioia, si dispongono ogni volta a rinarrare? Ecco, la nascita del nostro olio, franto dalle nostre olive, raccolte dai nostri ulivi, è un po’ come uno di questi racconti a metà fra realtà e favola, fra vita e leggenda. Ogni volta che l’aria si riempie di quell’inconfondibile sentore oleoso, è tempo di autunno. E l’autunno è tempo di raccolto e di racconto. Vale quindi la pena raccogliersi intorno al focolare per ascoltare uomini come Sandro Bragoli – il broker contadino (niente affatto anziano) che ha ridato vita alle Terrazze Bacigalupo di Pian dei Preti – parlarti di questa piccola, titanica impresa che ogni anno si rinnova.

Tempo di raccolto si diceva, annunciato dal cambio di colore dei frutti. Nel corso dei primi giorni di ottobre, dice Bragoli, i polifenoli – sostanze ricche di proprietà benefiche – sono in genere al massimo. Non la resa, che tocca il suo apice a novembre. Ma allora i polifenoli sono diminuiti, qualche oliva nel frattempo è caduta e dal cielo potrebbe piovere il finimondo, con il rischio di perdere tutto il raccolto. Se accadesse quest’anno sarebbe un disastro. Perché, spiega Bragoli, “si prospetta un’annata con bassa produzione un po’ ovunque”. E questo significa che l’olio sarà venduto a caro prezzo. I segnali ci sono già.

