Genova Domani diventa comitato e si allarga: “Noi trasversali e indipendenti dai partiti”

Genova. Erano partiti come lista civica “collaterale” a sostegno del bis di Marco Bucci, sono riusciti a piazzare ben due consiglieri a Palazzo Tursi e nelle ultime settimane sono stati al centro di un piccolo caso politico dopo l’esodo degli esponenti Pd in Azione. Oggi la formazione Genova Domani, già attiva come associazione, si è costituita ufficialmente come comitato politico con l’obiettivo di affermarsi su tutto il territorio provinciale. Come dimostra del resto l’ultimo acquisto, la consigliera metropolitana e assessora del Comune di Busalla Laura Repetto.

“Genova Domani è il soggetto politico in cui restiamo, chiudiamo le voci su eventuali passaggi a gruppi diversi”, chiariscono i consiglieri comunali Lorenzo Pasi e Federico Barbieri, che pochi giorni fa avevano riconsegnato la tessera di Azione dopo che Carlo Calenda ha collocato il partito all’opposizione di Toti e Bucci. “Vogliamo avere un’indipendenza e una struttura definita, senza che qualcuno da Roma debba dirci cosa dobbiamo fare e come comportarci – prosegue Pasi -. Se si abbandonano i territori diventa inutile tutto quello che facciamo. Se dipende da un partito romano, questa attività non ci interessa”.

» leggi tutto su www.genova24.it