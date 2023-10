I gestori dell’Ortobar del Poggio lasciano dopo sette anni. Si cercano persone che lo prendano in mano

L’Associazione Orti di San Giorgio è alla ricerca di un nuovo gestore per l’Ortobar del Poggio, il locale nel parco delle Clarisse, sito proprio di fronte al Castello di San Giorgio, in via XXVII Marzo. I vecchi gestori, che ne hanno curato l’attività dall’agosto 2016, hanno lasciato il primo di ottobre. Lo spazio, animato nel tempo non solo dal servizio di bar e ristorazione, ma anche da numerosi eventi culturali e di spettacolo, è stato un punto di riferimento per turisti, cittadini e studenti che spesso si ritrovavano a studiare proprio lì, avvolti dal silenzio, di fronte a un cappuccino fumante. L’Associazione Orti di San Giorgio, che ha in concessione dal Comune della Spezia lo spazio occupato dal locale, così come l’area verde comprensiva degli orti degli associati e quella degli Orti in Condotta gestiti dalla Condotta Slow Food La Spezia-Golfo dei Poeti, prega coloro che fossero interessati di inviare formale richiesta all’indirizzo mail: ortidisangiorgio@gmail.com.

