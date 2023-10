Il doppio ex Mastinu: “Il derby con il Pisa decisivo per il mio Spezia. Questo può essere spartiacque”

“La parola Serie B non deve nemmeno arrivare”. Ride al telefono Giuseppe Mastinu che parla della sua nuova avventura alla Torres, nella sua ritrovata Sardegna, che dopo tanti anni di serie B lo ha accolto e ha cominciato alla grande il campionato. Con una vicenda particolare agli albori di una carriera ancora da costruire per il giovane e talentuoso Beppe, che, da sassarese, venne scartato dalla stessa Torres, virando poi sul Budoni e poi sull’Olbia, da cui lo Spezia lo acquistò a zero. “La stagione è partita oltre le più rosee aspettative ma è normale che una squadra come la nostra non possa montarsi la testa e fare voli pindarici. Ci stiamo godendo il momento, ma siamo ben consapevoli che dobbiamo solo lavorare così e mantenere questo spirito senza guardare classifiche o giornali che parlano di altro”, spiega l’ex attaccante dello Spezia, che per la prima volta ha portato in Serie A le Aquile e che ora potrebbe, allo stesso modo storicamente, lottare per un posto in un’inedita B per il club sardo.

D’altronde di miracoli sportivi Giuseppe Mastinu ne sa qualcosa. Arriva allo Spezia nel 2016 dai Dilettanti, esordisce tra i pro e resta in maglia bianca per quattro stagioni e mezzo, con quasi ottanta presenze soprattutto sette reti messe a segno. E proprio con quella squadra della promozione prosegue la sua chiacchierata con Città della Spezia: “Pensa che quello probabilmente è stato l’anno in cui sono stato più vicino a lasciare lo Spezia, soltanto il fatto che non fossi guarito dall’infortunio mi ha fatto rimanere e l’ho visto come un segno del destino”, racconta. “Quell’anno è stato frastornante, è iniziato malissimo a livello di squadra nonostante fossimo molto legati alle idee del mister, ma poi da dopo Pescara, anzi, da dopo Spezia-Pisa in cui avevamo perso, siamo partiti verso una bella cavalcata che si è conclusa nel modo in cui tutti ricordiamo”. E come dimenticare la promozione in Serie A. Un traguardo storico che ha legato in maniera indelebile quei giocatori alla città, che anche a distanza di qualche anno restano appassionati delle vicende dei bianchi: “Io lo Spezia l’ho sempre seguito, anche quando giocavo a Pisa”, prosegue Mastinu. “Ho sempre avuto tanti amici, è impossibile per me non restare legato a Spezia, al di là del fatto che sono stato benissimo anche oltre all’aspetto calcio, in città. Quello che ho vissuto a Spezia, dall’esordio nei professionisti alla conquista della A, è una cosa che non uscirà mai dal mio cuore”, racconta l’ex attaccante spezzino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com