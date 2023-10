Parte il campionato di A2 e la Cestistica scende subito in campo in un match impegnativo contro la San Giorgio MantovAgricoltura: sabato alle ore 20:30, infatti, le spezzine debutteranno nel girone A al PalaSguaitzer di Mantova. La squadra lombarda è stata già affrontata in una delle amichevoli di preparazione stagionale, ma si sa che con i due punti in palio cambia tutto. “Sarà tutto nuovo – afferma coach Marco Corsolini –, sia il campionato che gli avversari, se si considera la nuova costituzione dei gironi. Mantova era in quello “nord”, si è rinforzata rispetto all’anno scorso con aggiunte importanti ad un gruppo già rodato, è sicuramente tra le più attrezzate del nostro girone. La prima giornata sarà “strana” per tutti, noi siamo stati un po’ ondivaghi nel pre-campionato, ma d’altronde l’avevamo anche previsto, come squadra nuova e giovane è giustificabile essere altalenanti, cosa che potrebbe accadere per tutta la stagione. Andiamo a Mantova per giocarcela, e se riusciremo ad esprimere il nostro miglior basket potremo sicuramente competere con tutti, anche se non sarà semplice perché tante squadre sono forti e la competitività è altissima”. La direzione di gara è stata affidata a Filippo Giovagnini di Torino e Stefano Caneva di Collegno (To).

L’articolo Il viaggio della Cestistica inizia a Mantova. Coach Corsolini: “Tutto sarà nuovo per noi, cercheremo di fare il meglio” proviene da Città della Spezia.

