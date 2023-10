Lutto per la scomparsa di Barbara Danesi, tra le curatrici delle memorabili estati spezzine di Antonello Pischedda

La Spezia perde una figura di riferimento nella sua storia culturale. Si è spenta all’età di 74 anni Barbara Danesi, ex funzionaria del settore cultura del Comune della Spezia, molto nota e stimata in città. Nella sua lunga carriera si è distinta per le sue doti ed è stata tra le organizzatrici e curatrici dell’estate spezzine firmate da Antonello Pischedda negli anni Settanta e Ottanta tra cui “Il mare dello spettacolo”. Ha realizzato insieme ai suoi colleghi pubblicazioni e archiviazioni di carattere culturale del Comune della Spezia e ha organizzato, spettacoli concerti entrando in contatto con i protagonisti della musica italiana e internazionale. Ha collaborato con sindaci Montefiori, Burrafatto, Rosaia, Pagano e Federici. Il marito Marco Danesi e la figlia Claudia sono entrambi psicologi molto noti in città. I funerali si terranno alle 10.30 di lunedì 9 ottobre nella chiesa dell’ospedale Sant’Andrea.

