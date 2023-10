Pallanuoto F/ A1 Bogliasco: “Con la Brizz per il riscatto”

Dall’ufficio stampa del Netafim Bogliasco 1951

Prima trasferta stagionale in Serie A1 per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Obiettivo archiviare in fretta il brutto esordio contro Rapallo di domenica scorsa. Avversario la rinnovata Brizz Acireale, da affrontare nella sempre calda vasca di Catania.

A presentare la sfida, che per lei sa di derby, è la catanese doc Dorotea Spampinato: “Sappiamo che sarà una gara tosta tra due squadre che hanno nella testa l’intenzione di lottare per le medesime zone di classifica – afferma la numero 12 bogliaschina – La Brizz è cresciuta molto rispetto alla passata stagione, quando si presentò in A1 da assoluta matricola. In estate ha aggiunto rinforzi importanti e credo che possa puntare a qualcosa di più della semplice salvezza. Noi però abbiamo voglia di riscattare il passo falso del debutto e non ci faremo intimorire dalla loro aggressività”.

