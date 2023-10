Parco Nazionale di Portofino, il Pd: “Sarà un francobollo, ignorati i Comuni che volevano entrare”

Genova. “Oggi il Governo dà l’ok alla proposta della Regione di un Parco ‘francobollo’. Ancora una volta non si rispettano la volontà dei territori e si escludono dal Parco i Comuni – Rapallo, Zoagli, Coreglia, Chiavari – che avevano chiesto di farne parte; uno schiaffo allo sviluppo verde e sostenibile del Tigullio e della Liguria. In questo modo Toti fa un regalo alla Lega contro la volontà degli stessi sindaci, anche di centrodestra, e produce un danno alla Liguria che merita un Parco Nazionale di dimensioni e di prospettive adeguate. Non c’è nessuna ragione tecnica per accettare e giustificare una scelta di questo tipo, ma c’è solo un’imposizione politica della Lega a cui Toti ha ubbidito”.

Così il capogruppo Pd in Regione Liguria Luca Garibaldi dopo il via libera del ministero dell’Ambiente alla perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino.

