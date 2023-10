Dall’ufficio stampa Gruppo PD Regione Liguria

Parco Portofino, Garibaldi (PD): “Il governo asseconda la Regione e dà il via libera ad un Parco minuscolo, escludendo Comuni che volevano farne parte. Un regalo di Toti alla Lega, per ottenere il terzo mandato, ma è l’ennesima occasione persa per lo sviluppo della Liguria.”

