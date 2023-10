Prima Categoria, Spotornese alla ricerca della continuità. Lasio: “Fondamentale recuperare gli infortunati, puntiamo a fare bene”

Spotorno. Una Spotornese bifronte: è definibile in questa maniera il cammino della squadra di mister Dorigo in questo inizio di stagione. Quest’anno il sodalizio biancazzurro è partito con grandi ambizioni ma, soprattutto a causa di qualche infortunio di troppo, ha vissuto una primissima fase di stagione piuttosto altalenante.

Due sconfitte e due vittorie (entrambe ottenute contro il Borgio Verezzi prima in Coppa e poi nell’ultimo turno di campionato), sono questi i risultati ottenuti fin qui dalla squadra di mister Dorigo. A commentare il momento della Spotornese è stato Luca Lasio, direttore sportivo della società il quale ha dichiarato: “Siamo partiti con tanti infortunati. In coppa abbiamo affrontato Borgio e Vadino che sono due squadre forti e ce la siamo giocata pur uscendo. In campionato invece siamo partiti male perdendo contro l’Old Boys Rensen, ma domenica siamo stati bravi a riscattarci disputando una buona gara contro il Borgio. Ora l’aspetto principale per migliorare sarà recuperare tutti gli infortunati”.

