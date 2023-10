Recco: “Il Meteorologo ignorante” alla Polivalente

Dallo staff del Sindaco

Sabato 7 ottobre alle ore 20.30 nella Sala Polivalente di Recco, ingresso libero, si terrà un incontro con il meteorologo Gianfranco Saffioti sul tema “Dissesto idrogeologico e alluvioni”. L’esperto, noto come il “meteorologo ignorante”, è diventato un personaggio che ha saputo trovare un nuovo modo di parlare del tempo e della climatologia. L’evento è organizzato da Pro Loco con il patrocinio del Comune di Recco. “Invito tutti alla partecipazione, Saffioti è un esperto che illustrerà, con levità e ironia, le conseguenze dei fenomeni atmosferici che interessano la Liguria. Un modo per avvicinarsi alla meteorologia per interpretare i fenomeni atmosferici al di là delle classiche previsioni scientifiche” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

