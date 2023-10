Rotary e Asl 5 in prima linea per la Giornata della prevenzione cardiovascolare

Il Rotary club della spezia e l’Asl 5 insieme per celebrare concretamente, sabato 7 ottobre, la Giornata della prevenzione cardiovascolare. In piazza Mentana, di fronte al teatro Civico, allestiranno un camper, dotato di tutte le attrezzature mediche dove i cittadini che lo vorranno potranno sottoporsi ad una visita medica gratuita. Sul camper ci saranno cardiologi e personale qualificato che valuteranno lo stato di salute o malattia dei pazienti e quindi eventuali fattori di rischio.

‘’Ci auguriamo che l’iniziativa trovi accoglienza tra il pubblico – dice il presidente del Rotary della Spezia, l’ingegner Paolo Caruana . Crediamo che sia questo il modo migliore per celebrare la Giornata’’.

Cosa possiamo fare di fronte a questo terribile nemico chiamato aterosclerosi? – dice il professor Balbarini- Dobbiamo identificare i fattori di rischio e sconfiggerli per ridurre i danni. Questa operazione viene chiamata prevenzione cardiovascolare. Questo si propone il Rotary insieme all’Asl 5, con l’iniziativa di sabato. I cittadini possono venire durante la giornata al camper e sottoporsi ad una visita del tutto gratuita per tutta la giornasta. ‘’Combattere le malattie vascolari, conclude il professore, e’ un diritto ma anche un dovere verso noi stessi ma anche verso gli altri tenendo presente che prevenire e’ meglio che curare’’.

Appuntamento dunque a sabato in piazza Mentana dalle 9,30 alle 17,30.

L’articolo Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, posti disponibili per il corso Its proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com