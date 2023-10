Da Mediaterraneo Servizi

Al MuSel – Museo Archeologico e della Città del Comune di Sestri Levante riprendono le attività ludico-didattiche che solitamente si svolgono ogni prima domenica del mese.

In particolare domenica 8 ottobre si svolgerà l’Archeoquiz in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo-FAMU. Il tema di quest’anno è apriti museo e allora quale miglior occasione per proporre una nuova attività dedicata ai bambini e alle loro famiglie?

