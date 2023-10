Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, posti disponibili per il corso Its

Sono ancora posti disponibili per il corso Its “Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese”. Chiusura iscrizioni lunedì 9 ottobre 2023.

La figura in uscita dal percorso formativo è una figura polivalente in grado di gestire i processi amministrativi e quelli di controllo gestionale dell’impresa e gli aspetti commerciali. E’ inoltre in grado supportare, per lo più le piccole/medie imprese, nell’avviare processi di internazionalizzazione per poter avere un approccio professionale sui mercati internazionali, per valorizzare e rinnovare il modo di operare nel contesto nazionale, comunitario ed internazionale.

Ha competenze in ambito amministrativo/contabile, in ambito di contrattualistica e di fiscalità, ha competenze specifiche in ambito di processi produttivi, processi amministrativi e processi di marketing.

E’ impiegabile per lo più negli uffici amministrativi, negli uffici commerciali e negli uffici marketing e comunicazione.

Oltre a questo nuovo corso, sono ancora aperte le iscrizioni per il corso Its in ambito meccanico e navalmeccanico, giunto ormai alla sua tredicesima edizione: Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Il corso si propone di formare tecnici altamente qualificati nelle aree tecnologiche della meccanica avanzata, elettronica/elettrotecnica e in ambito navale e nautica da diporto, per lo svolgimento delle attività di gestione del processo produttivo secondo le

tendenze emergenti di Industria 4.0 e meccatronica. Chiusura iscrizioni 16 ottobre 2023.

