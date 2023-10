Torneo delle Regioni, in Liguria l’edizione 2024

L’edizione 2024 del Torneo delle Regioni, manifestazione dedicata al calcio giovanile organizzata Lega nazionale dilettanti – Figc, si terrà in Liguria dal 22 al 29 marzo prossimi. “Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti – si legge nella comunicazione pubblicata sul sito della Lega – ha deliberato la sedi della 60^ edizione del Torneo delle Regioni. La più longeva ed imponente manifestazione di calcio giovanile della LND, riservata alle rappresentative Regionali delle categorie calcio femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 maschili si giocherà in Liguria e Calabria. La prima Regione, presieduta dal Presidente Giulio Ivaldi, ospiterà la kermesse dedicata al calcio in programma dal 22 al 29 Marzo 2024. Il Comitato diretto da Saverio Mirarchi organizzerà dal 24 Aprile al 1 Maggio 2024 l’evento riservato al calcio a cinque”.

L’edizione 2023 del Torneo, tenutasi in Piemonte, vide la vittoria proprio della Liguria, con la rappresentativa regionale under 19 che ebbe la meglio ai calci di rigori del Friuli-Venezia Giulia. “Nel 2024 la Liguria ospiterà il 60° Torneo delle Regioni. Una notizia che ci rende immensamente orgogliosi e che ci stimola a lavorare pancia a terra fin da subito, in modo da garantire tutto il supporto necessario per la buona riuscita dell’evento – il commento dell’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro -. Complimenti al presidente regionale Giulio Ivaldi e a tutto il comitato ligure della Figc per questo importante traguardo. Dopo aver trionfato sul campo nel 2023, sono certa che la Liguria saprà confermarsi protagonista organizzando con serietà e competenza una manifestazione di altissimo livello, grazie a un grande lavoro di squadra tra federazione, enti locali, impianti sportivi e addetti ai lavori”.

