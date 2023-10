Un passaggio inaspettato, all’ora di punta, in Viale San Bartolomeo alla Spezia. Questo pomeriggio in mezzo al traffico di una delle arterie principali della città è stato avvistato un calesse che, trainato da una coppia di asinelli e con una bandiera francese sul fianco, procedeva in direzione Lerici. La scena ha lasciato sbigottiti e incuriosito più automobilisti.

L’articolo Un calesse trainato da due asinelli in Viale San Bartolomeo, all’ora di punta proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com