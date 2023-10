Aggredisce l’ex compagna davanti al figlio minore: arrestato trentenne

Genova. Prima gli insulti e le minacce, poi la violenza fisica, con calci, pugni e spintoni. Tutto davanti al figlio minore, che ha assistito impotente ai momenti in cui il padre ha assalito la mamma.

È successo a Pra’ nei giorni scorsi, e per l’aggressione è stato arrestato un trentenne, accusato di lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto in presenza di minori. L’uomo si è scagliato contro la ex compagna in strada, e soltanto l’intervento dai carabinieri è riuscito a bloccarlo. Non prima, però, che le procurasse traumi e contusioni che i medici dell’ospedale in cui la donna è stata accompagnata hanno giudicato guaribili in non meno di 30 giorni.

» leggi tutto su www.genova24.it