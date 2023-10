Agricoltura, Piana: “Semplificazione dei patentiti per i fitofarmaci e dei corsi di formazione”

Liguria. Via libera in Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, alla digitalizzazione dei patentini necessari per l’acquisto, la vendita e la consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari.

“L’obiettivo- spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana – è quello di avere procedure più semplici, meno onerose e più veloci abbassando la durata del procedimento amministrativo di ben 60 giorni. Tra le principali novità realizzate dal Settore Fitosanitario Regionale con i fondi del Pnrr la nuova modalità di presentazione della domanda di rilascio o rinnovo dell’abilitazione direttamente dal Portale regionale, la digitalizzazione del patentino e la creazione di una banca dati consultabile online. Criteri più snelli anche sui corsi obbligatori: per il primo rilascio la metà delle ore di formazione avverrà a distanza, mentre i corsi per il rinnovo potranno essere svolti interamente in modalità FAD (formazione a distanza) / e-learning. Di più: per gli oltre 10mila operatori liguri muniti di patentino in corso di validità la digitalizzazione avverrà automaticamente da remoto, senza dover espletare alcuna procedura”.

