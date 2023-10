Aquilani avverte il Pisa: “Spezia da A e i derby sono sempre derby”

“Lo Spezia è una squadra costruita per andare in Serie A e i derby sono i derby, hanno una componente emotiva diversa”. A meno di ventiquattr’ore dalla sfida contro lo Spezia, è Alberto Aquilani, tecnico del Pisa, a parlare in conferenza stampa e ad analizzare quello che sarà il sentitissimo incrocio, che si giocherà al Manuzzi di Cesena, con un Pisa che arriva arrancando: “Arriviamo avendo fatto una settimana buona, completa, in cui abbiamo lavorato bene. Ovviamente è stata una settimana difficile perché l’ultima partita ci ha portato qualche scoria, malumore e dispiacere. Dovevamo toglierci queste scorie e lavorare bene per focalizzare ciò che dipende da noi e non ciò che dipende dagli altri. Vedo tanti ragazzi motivati, lucidi e pronti per giocare una grande partita domani”, spiega l’ex allenatore della Primavera della Fiorentina.

Focus poi sullo Spezia, un avversario da non sottovalutare e di categoria superiore, per Aquilani: “Lo Spezia è una squadra costruita per andare in Serie A, composta da giocatori forti e un allenatore forte. Secondo me il resto conta poco, conta che affrontiamo una squadra importante con una componente emotiva molto importante. Dobbiamo essere lucidi e consapevoli che, per ottenere il risultato, domani il 99% non basterà“.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com