Basket: al via la stagione della Landini Lerici insieme alla Golfo dei Poeti

Sarà la squadra di 1.a Divisione regionale, come si chiama adesso quella che era la Serie D ligure dopo la nota ristrutturazione dei campionati, della Landini Lerici a inaugurare il primo fronte di tutta quella mole di impegni da cui il sodalizio lericino è atteso (dopo l’insediamento di una stretta collaborazione col club spezzino) insieme alla Golfo dei Poeti.

I biancorossi sono infatti attesi dalla trasferta che oggi li vuole alle ore 18 in casa del Villaggio. “E’ una delle grandi favorite di questo campionato – si esprime a proposito degli avversari coach Gabriele Ricci alla vigilia – insieme al Rapallo, al Tigullio e all’altra chiavarese, l’Aurora; noi puntiamo a mantenere la categoria togliendoci un po’ di soddisfazioni a livello di gioco”.

Queste le varie categorie in cui le squadre rientranti nell’accordo fra Golfo e Landini saranno impegnate coi rispettivi tecnici; partite in casa per tutti a Montepertico…

Divisione regionale 1

Landini Lerici con allenatori Gabriele Ricci e Maurizio Bertelà

Serie C femminile

Landini Lerici con allenatore Andrea Cabani.

Under 15 Eccellenza (campionato toscano)

Società Basket Golfo dei Poeti con allenatore Gabriele Ricci

Under 17 Eccellenza (campionato ligure)

Società Basket Golfo dei Poeti con allenatore Maurizio Bertelà

Under 19 (campionato ligure)

Società Basket Golfo dei Poeti con allenatore Gabriele Ricci

Divisione regionale 2

Società Basket Golfo dei Poeti con allenatore Giuseppe Della Godenza

Sul piano dirigenziale, presidente della Golfo dei Poeti sempre Francesca Arrigoni con Laura Pinza “vice”, consiglieri Alessia Castorina e Marco Mariotti. Nella Gino Landini ancora Alberto Bodini il presidente, Michele Di Bono il “vice”, Maria De Luca il tesoriere.

Nella foto il palazzetto di Montepertico

