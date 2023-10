Calcio/ Genoa, la beffa con il Milan arriva all’87’: decide Pulisic

La sfida tra Genoa e Milan è tutta racchiusa tra l’ 87′ e il 105′ quando prima arriva lo 0-1 firmato da Provedel con tanto di proteste vibranti per un tocco di mano dell’attaccante rossonero e poi a seguire i due rossi, prima a Maignan e poi a Martinez. Una gara con poche emozioni da entrambe le parti con alcune polemiche per alcune decisioni da parte dell’arbitro Marco Piccinini. Gilardino oltre a Retegui perde nella rifinitura pure Messias e quindi in attacco spazio a Gudmundsson supportato da Malinovskyi.

Nel primo tempo è il Milan ad avere le occasioni migliori: prima al 17’ con Reijnders ma il tiro è respinto da Martinez e poi Hernandez e Florenzi che non inquadrano la porta. Il Genoa ci prova con Frendrup ma il suo tiro termina a lato.

» leggi tutto su www.levantenews.it