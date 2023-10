“Con Israele, con la democrazia”: proiezione sul palazzo della Regione

Liguria. L’associazione Italia Israele di Savona esprime “rabbia sgomento e amarezza per l’attacco senza precedenti negli ultimi anni sferrato dallo jihadismo di Hamas e soci di terrorismo contro lo Stato di Israele e il popolo israeliano. Le città israeliane si sono svegliate sotto il lancio di decine di migliaia di missili da Gaza, gruppi armati di jihadisti sono entrati in territorio israeliano armati fino ai denti, assassinato decine di civili inermi, ferendone centinaia, sparando su famiglie con bambini e neonati, rapendo anziani, donne incinta e neonati per portarli a Gaza prigionieri in uncrescendo di violenza bestiale che non deve e non può trovare alcuna giustificazione. La brutalità di questo attacco massiccio deve trovarci tutti fermi nella solidarietà al popolo israeliano, chiedendo che i barbari restituiscono gli ostaggi e cessino le violenze immediatamente. O, chiaramente, la reazione dello stato ebraico dovrà essere durissima”.

“Vittime – proseguono – sono anche i civili palestinesi presi ostaggio da un regime violento che trova nel terrorismo e nella morte l’unica ragione di esistere, e nei fondi iraniani e qatarini un ottimo motivo per contrastare ogni tentativo di pace o normalizzazione. La longa manus iraniana è ovunque, non solo in Medio Oriente e se il mondo occidentale non si decide ora a superare le ambiguità e le mezze misure, il nostro mondo è destinato a crollare sotto i colpi dell’integralismo di qualsiasi declinazione. Stare con Israele significa stare con la civiltà, il mondo libero e la democrazia.

Contro la barbarie”.

