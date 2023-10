Contestazione a Vaccarezza, il PD: “Ha provocato i manifestanti, i nostri rappresentanti volevano solo evitare altre tensioni”

Savona. Non si è fatta attendere la replica della federazione provinciale del Partito Democratico al video con cui il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha commentato la contestazione che, giovedì pomeriggio, lo ha visto protagonista poco dopo la riunione in Provincia sul rigassificatore.

“Il video su Facebook con il quale il consigliere Vaccarezza attacca e fornisce lezioni di comportamento non richieste ai sindaci e ai rappresentanti delle istituzioni (citando anche in maniera inopportuna la lotta partigiana) lascia veramente sorpresi e amareggiati – dichiara in una nota il segretario provinciale dei Dem Emanuele Parrinello – Non è colpevolizzando l’opposizione in consiglio regionale o sminuendo la protesta dei cittadini che si può costruire un canale di dialogo. Non è deridendo il Partito Democratico, il centrosinistra e la sua storie di lotte politiche e civili, che si può creare un clima più disteso”.

