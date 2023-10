Futuro del San Bartolomeo, Pd: “Sarzana sappia difendere il suo ospedale”

Martedì 10 ottobre il consiglio comunale di Sarzana discuterà l’impatto sul territorio del piano socio-sanitario regionale dei prossimi due anni (fino al 2025). Sarà un momento importante per capire quale sarà il destino dell’Ospedale San Bartolomeo, che in questi anni ha subito un importante degrado in termini di strutture e prestazioni. Una prospettiva di depauperamento riconosciuta sia dalle opposizioni, che hanno chiesto la convocazione dell’assise comunale, sia dalla maggioranza, che “rincorre” le opposizioni con un testo alternativo.

Il Partito Democratico chiede che i consiglieri comunali siano messi in condizione di conoscere in dettaglio gli sviluppi del piano sanitario regionale in modo che gli impegni che la Regione si prende possano essere resi noti a tutti, cittadini compresi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com