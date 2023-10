Genova. Messias fermo precauzionalmente dopo un risentimento al quadricipite avvertito in mattinata e Gilardino che sceglie Malinovskyi e Gudmundsson come titolari in fase offensiva. De Winter parte dal primo minuto, ma non avrà Leao come cliente, visto che il gioiello rossonero non è negli undici partenti, così come Giroud.

Sulla destra schierato anche Sabelli, mentre Vasquez e Haps compongono la catena di sinistra.

» leggi tutto su www.genova24.it