Il Campionato Mondiale di Pesto fa tappa a Rapallo

È stato il genovese Stefano Salvini, coadiuvato dal giovanissimo “aiuto chef” Giorgio, ad aggiudicarsi la tappa che si è svolta a Rapallo di avvicinamento al decimo campionato mondiale di pesto al mortaio e che gli permetterà di partecipare di diritto alla competizione che si terrà a Palazzo Ducale, Genova, nel marzo del 2024. A sfidarsi in piazza Venezia, nell’ambito de “La Rapallo del gusto”, 12 concorrenti, tra i quali anche due partecipanti di Andria, in Puglia, e uno di Mortara in provincia di Pavia, che si è aggiudicato a menzione speciale. “Abbiamo scelto Rapallo, con il suo mercato coperto, per questa gara – spiega Roberto Panizza, anima del campionato mondiale del pesto al mortaio – che vedrà sfidarsi cento concorrenti in gara per preparare il miglior pesto al mortaio che sarà valutato da trenta giudici”. Una giornata che prima della qualificazione ha visto anche diversi momenti che hanno coinvolti turisti e residenti, dalla la scuola di pesto al mortaio, un momento di gioco e di didattica condotto da alcuni tra i più esperti “pestaioli”, con una gara dedicata ai più piccoli, alla degustazione di trofie al pesto in piazza.

