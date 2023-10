Savona. Incidente in A6 in prossimità del raccordo con l’A10 in direzione Ventimiglia. Un camion, intorno alle 18.30, si è ribaltato.

Per permettere le operazioni di rimozione, è stato chiuso lo svincolo A6/A10 verso Savona in direzione del capoluogo. Le auto che viaggiano verso Ventimiglia proseguono verso Albisola per uscire e rientrare allo stesso casello.

