Israele sotto attacco, Toti: “Presidio di democrazia, il terrore non può prevalere”

Genova. “Con Israele, con la democrazia“. Saranno queste le parole che accompagneranno a partire dalle 18.30 di sabato l’immagine della bandiera di Israele proiettata sulla facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che oggi è intervenuto sull’attacco sferrato da Hamas a Israele con il lancio di centinaia di missili dichiarando che “quando difendiamo Israele non difendiamo solo uno Stato che ha diritto di proteggere i suoi cittadini, ma un presidio di democrazia prezioso per tutti noi. Il terrore non può prevalere. Con Israele senza se e senza ma!”.

