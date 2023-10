Genova. Una serata che in molti hanno definito surreale quella al Ferraris di Genova. Non solo il match, concluso clamorosamente senza portieri per via della doppia espulsione di Maignan e Martinez, ma anche per un curiosissimo retroscena.

Tra il pubblico di Marassi c’era anche Kanye West, o meglio Ye – come si fa chiamare da qualche tempo – celebre rapper americano e grande appassionato di calcio.

» leggi tutto su www.genova24.it