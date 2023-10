La Pro Recco sbanca Dubrovnik: doppiato lo Jug

Dubrovnik. Colpo a Dubrovnik, la Pro Recco sbanca la Gruz superando lo Jug per 7-14 nella seconda giornata di Champions League. Una vittoria fondamentale nel percorso di qualificazione che matura grazie ad un uomo in più magistrale e ad una solida prova difensiva nonostante l’assenza dell’ultima ora di capitan Ivovic.

Serve meno di un minuto a Zalanki per stappare il match: da posizione 1, con l’uomo in più, infila la palla tra Popadic e il palo corto. Trascorrono tre minuti e mezzo e lo Jug ribalta il punteggio: Grgurevic pareggia dal centro, Daube in controfuga sigla il 2-1. Vantaggio che dura poco perché Fondelli da posizione centrale segna il 2-2, poi nel finale è ancora botta e risposta questa volta con l’uomo in più: lo Jug capitalizza la quarta espulsione con Mozara da posizione 5, Kakaris dal centro insacca l’assist di Cannella per il 3-3 alla sirena.

» leggi tutto su www.genova24.it