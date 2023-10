Pergamena dal Comune di Alassio per i suoi turisti più affezionati

Alassio. Nella mattinata di oggi, sabato 7 ottobre, il Sindaco di Alassio Marco Melgrati ha consegnato una pergamena ufficiale del Comune e due pregevoli volumi dedicati ad Alassio a Fabio Cerato, Sindaco del Comune di Vigone, in provincia di Torino, che da sempre sceglie Alassioda sempre sceglie la nostra città come meta delle proprie vacanze come meta delle proprie vacanze.

Insieme ai famigliari del Sindaco Fabio Cerato era presente al momento celebrativo anche il Segretario Generale del Comune di Alassio, Roberta Ramoino, impegnata all’inizio della propria carriera presso il Comune di Vigone.

