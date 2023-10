“Rapallo del gusto”: qui, nel regno della gastronomia, il pesto è il re

All’ingresso del paese, lungo la via Aurelia, una targa ricorda che Sori è la cittadina delle trofie. Recco si era autoproclamata “capitale ligure della gastronomica della Liguria”. Rapallo come altre località del Tigullio, ha ottimi ristoranti che servono gustosi piatti della gastronomia locale fatta di prodotti della terra, magari coltivati a San Massimo o Santa Marria del Campo, e di pesce del mar ligure. Ha valorizzato il pansoto rapallino. Ma difetta di iniziative che esaltino tutto ciò.

Per questo la “Rapallo del gusto” in corso in piazza Venezia merita attenzione ed una estensione; in chiave ligure non per vendere prodotti di altre regioni. Si tratta di un appuntamento imperdibile interamente dedicato alla cucina ligure, alle sue inimitabili specialità e in particolare al pesto. Si sta svolgendo in questo momento la scuola di pesto al mortaio, un momento di gioco e di didattica condotto da alcuni tra i più esperti “pestaioli”.

» leggi tutto su www.levantenews.it