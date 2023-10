Recco: sub di Monza colto da malore dopo immersione; di corsa al San Martino,

Oggi alle 14,00 circa, a Punta Sant’Anna a Recco, un sub classe 1977 di Monza, è stato colto da un malore, probabilmente dopo una risalita troppo veloce. E’ intervenuto il 118 di Genova con l’automedica Golf- 6 e i Volontari del soccorso di Ruta. Il sub è stato trasportato velocemente all’ospedale San Martino per essere sottoposto a decompressione in una camera iperbarica. I sub dovrebbero avere la strumentazione idonea e rispettare i tempi indicati dalle “tabelle Odaglia” per compiere la risalita in rapporto alla profondità raggiunta.

» leggi tutto su www.levantenews.it