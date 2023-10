Riva Trigoso: 60enne investita mentre attraversa una piazza

Una donna di 60 anni è stata investita mentre attraversava piazza Brigate Partigiane a Riva Trigoso. E’ intervenuto il 118 con l’automedica India e la Croce rossa di Riva Trigoso. La donna è stata giudicata in codice rosso poi derubricato in giallo ed è stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri per stabilire dinamica ed accertare le responsabilità.

Mezz’ora dopo in via Vincenzo de Michiel a Chiavari, due persone coinvolte in un incidente sono stati soccorse. E’ intervenuto il 118 con l’automedica Tango-1 e la Croce Rossa di Chiavari. Un paziente giudicato in codice rosso, poi derubricato, viene trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Del caso si occupa la polizia di Stato.

