Sampdoria, Pirlo promuove la reazione dei suoi: “Buon secondo tempo, il nostro spirito dev’essere questo”

Genova. Una reazione foriera di speranza. Non è stata una Sampdoria estremamente brillante quella vista questo pomeriggio al Del Duca contro l’Ascoli, ma è stata una squadra comunque capace di riuscire a conquistare un punto di importanza capitale.

Gli uomini di Pirlo nel finale hanno avuto addirittura un’occasione per vincerla, ma Viviano ha abbassato la saracinesca mantenendo il risultato in parità. “Abbiamo mostrato una buona reazione nel secondo tempo – commenta l’allenatore dei blucerchiati – dopo aver preso un gol stupido proprio quando avremmo dovuto essere più attenti perchè mancavano appena dieci secondi al termine del primo. Nella seconda frazione, in seguito alla rete del pari, abbiamo provato a vincere la partita e abbiamo avuto l’occasione per farlo, però il momento è questo. La partita non è stata delle migliori, ma fare un punto qua ad Ascoli era quello che ci serviva”.

» leggi tutto su www.genova24.it