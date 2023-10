Sciarborasca in festa: torna l’appuntamento d’autunno con la castagnata e la polentata

Genova. Anche se le temperature restano ancora ben al di sopra della media, facendo più pensare all’estate, in Liguria è ufficialmente partita la stagione della sagre, e Sciarborasca si prepara a ospitarne una tra le più attese: quella dedicata a polenta e castagne, organizzata dal team dei volontari della Croce d’Oro.

La manifestazione prende il via alle 19 di venerdì 13 ottobre nella sede sociale a Sciarborasca, nel Centro Civico Delussu di Cogoleto, e prosegue sabato 14 sempre a cena e domenica 15 a pranzo e nel pomeriggio per la merenda. Venerdì e sabato a cena e domenica a pranzo stand gastronomici con primi e secondi piatti di stagione, focaccette, caldarroste e dolci artigianali. Parte dell’area ristoro sarà al coperto, e nei pressi del centro civico è disponibile un ampio parcheggio auto con possibilità di sosta anche per i camper.

