Virtus Siena al PalaSprint, con la Tarros la Serie B ritorna in città dopo oltre 40 anni

Dopo l’ottimo esordio, in trasferta, contro il Cecina, per lo Spezia Basket Tarros è arrivato il momento di riabbracciare il proprio pubblico tra le mura amiche del PalaSprint. Dopo 41 anni alla Spezia torna il campionato di serie B: per la prima l’avversario è la Virtus Siena, neo-promossa, ma considerata tra le favorite del campionato.

I toscani arrivano alla Spezia reduci alla sconfitta subita nella prima giornata, con tutta l’intenzione di non restare ulteriormente indietro in classifica; dal canto loro gli spezzini faranno di tutto per impreziosire l’esordio casalingo con una vittoria.

“Non vediamo l’ora di esordire in casa – sottolinea il Direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri – speriamo di vedere un PalaSprint pieno e caldo come nell’ultima partita di campionato che abbiamo giocato qui, ovvero quella contro Prato che è valsa la promozione. Da parte nostra faremo il massimo per regalare ai nostri tifosi un bello spettacolo, sperando anche di fare i primi due punti in casa”.

“Di fronte – aggiunge – avremo la Virtus Siena, che credo sia una delle formazioni più forti del campionato, ma noi siamo pronti e se affrontiamo la partita come abbiamo fatto contro Cecina possiamo giocarcela davvero con tutte le squadre”.

