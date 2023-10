Albissole, il secondo poker consecutivo vale la vetta solitaria della classifica. Sarpero: “Ce la godiamo”

Albissola Marina/Albisola Superiore. “Salutate la capolista”. Dopo tre giornate il girone B del campionato di Prima Categoria ha un padrone: è l’Albissole di mister Carlo Gino Sarpero che, nel pomeriggio, ha offerto l’ennesima prova di ottimo livello sull’ostico campo del Borgio Verezzi.

”Siamo stati bravi in settimana, i ragazzi soprattutto – ha affermato l’allenatore dei biancazzurri nel post gara -. Abbiamo preparato la partita diversamente dal solito per adattarci alle condizioni del manto erboso. Questo è un campo particolare con una superficie non omogenea, abbiamo dovuto giocare tanto sulle seconde palle e sull’attacco alla profondità. Siamo stati bravi a vincere una bella battaglia contro una diretta concorrente”.

